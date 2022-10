Riprendono le ricerche di Sara Pedri

Non si perdono le speranze per Sara Pedri. In Trentino sono infatti ripartite le ricerche della ginecologa di Forlì scomparsa nel marzo 2021.

I carabinieri subacquei di Genova sono tornati sul lago di Santa Giustina, stavolta con cani molecolari addestrati a fiutare cadaveri in acqua. Con loro altre unità cinofile di ricerca dei carabinieri di Bologna. Si andrà avanti anche nella giornata di lunedì 17 ottobre.

La trentunenne si era trasferita a Cles a novembre 2020 dopo aver vinto il concorso da dirigente medico. Il giorno prima della scomparsa aveva presentato le sue dimissioni all'azienda sanitaria trentina a causa di presunti maltrattamenti sul lavoro.

Nel servizio di Anna Bigano della sede di Trento (immagini Gianni Motter, montaggio Luca Castagnoli) le interviste a Emanuela Pedri, sorella di Sara; Guido Quatrale, comandante Carabinieri di Cles; Jorg Baumann, polizia cinofila tedesca.