Admo al Sant'Orsola

Un semplice test salivare, a cui ci si può sottoporre dai 18 ai 35 anni, per verificare la compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto. E' così che vengono reclutati i potenziali donatori di midollo osseo, da iscrivere nell'apposito registro.

Ha fatto tappa al Policlinico S. Orsola l'ambulatorio mobile di ADMO, che si sposterà in tutta la regione per reclutare donatori di midollo osseo. Ogni anno in Italia circa 2000 persone vengono colpite da una malattia oncoematologica e in alcuni casi il trapianto è l'unica cura possibile.

Con il suo polo ematologico il Policnico Sant'Orsola, dove fra l'altro ha sede il registro regionale dei donatori di midollo, è un centro all'avanguardia per la ricerca e la sperimentazione delle terapie più avanzate.



le intervista a Rita Malavolta- Presidentessa Admo, Raffaele Donini - Assessore regionale alla Salute, Francesca Bonifazi - Direttore programma terapie cellulari avanzate Policlinico Sant'Orsola