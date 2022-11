C'è "agitazione" a Bologna, "colpa della crisi economica e sociale"

Ci sono "fermenti" a Bologna, sintomi di un malessere causato anche dalla crisi economica e sociale. E' l'opinione del prefetto di Bologna, Attilio Visconti.

Un fenomeno che è importante comprendere, secondo il Prefetto, che lancia comunque un appello ai giovani a rispettare la legge e ad accettare il confronto. Secondo il questore, Isabella Fusiello, non c'erano però margini di trattativa con gli occupanti dello stabile in via Oberdan.

