Bimba caduta dal balcone, il dolore della comunità di San Giovanni in Persiceto

All'indomani della tragedia di San Giovanni in Persiceto, il dolore del paese per la piccola Rhiab - la bambina di 4 anni morta dopo essere precipitata dal balcone di casa in pieno centro storico. Si trovava in casa con la mamma, la nonna e una sorella. Secondo gli inquirenti si è trattato di una tragica fatalità

Nel servizio di Francesco Rossi il cordoglio del sindaco Lorenzo Pellegatti.