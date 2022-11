Cacciatore morto, è omicidio. Resta il mistero sul movente

Due colpi di un fucile da caccia, uno alla schiena e l'altro alla testa. Così è morto il 49enne Felice Orlando nella campagna di Castelbolognese, in provincia di Ravenna. Lo dicono i primi informali risultati dell'autopsia. Gli investigatori stanno scavando nel suo passato per cercare indizi sul movente, che al momento resta un mistero. E ancora non si trova l'arma del delitto.

Il servizio di Francesco Tomei (montaggio di Emanuele Righi)