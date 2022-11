Caro energia, i commercianti: "Meno tasse e più grandi eventi per aiutare lo shopping"

I commercianti del centro storico di Piacenza, in vista dello shopping natalizio, hanno messo per iscritto le loro richieste alla sindaca Katia Tarasconi per far fronte ai rincari e al caro energia: ridurre tasse locali come Tari e occupazione di suolo pubblico e aumentare il numero dei grandi eventi che attirano molte persone in città.

Fa discutere, invece, la proposta di diminuire le zone a traffico limitato. Per gli ambientalisti, al contrario, bisognerebbe aumentare le pedonalizzazioni.

Al microfono di Antonio Boschi il presidente dell'Unione Commercianti Piacenza Raffaele Chiappa e la presidentessa di Legambiente Piacenza Laura Chiappa