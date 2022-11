Cesare Cremonini conquista il pubblico di casa

Non nasconde l'emozione di esibirsi nel Palasport della sua Bologna Cesare Cremonini, che dopo i successi dell'estate ha ripreso il tour indoor e gioca in casa con quattro date.

Cremonini sul palco è un mattatore e non si risparmia. Un concerto pieno di energia, che fa sognare il pubblico che lo ripaga con un abbraccio riconoscente e caloroso.

Il servizio di Francesca Turi, montato da Matteo Corti