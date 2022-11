Di nuovo sul tatami

Finita l'emergenza covid, riprendono le discipline di contatto come l'aikido, antica arte marziale giapponese. In un dojo di Bologna, alcuni allievi e Roberto Travaglini, maestro di Aikido Fujinami, hanno spiegato a Francesco Tomei (nel servizio montato da Stefano Buganè e Fabio Giorgetti) che il fine non è abbattere l'avversario ma unirsi con gli altri e chi pratica questa disciplina comunica armonia e disponibilità al dialogo nella vita di tutti i giorni.