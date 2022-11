"E' caduto come un salame". Così la giovane arrestata per il pestaggio a Davide Ferrerio

"Perché ho visto la scena ed è caduto come un salame. Però che bel cazzotto". A scriverlo in un messaggio, la sera stessa

dell'aggressione, è la 17enne arrestata con la madre per concorso anomalo in tentato omicidio nell'ambito delle indagini

sull'aggressione di Davide Ferrerio, di 21 anni, avvenuta a Crotone l'11 agosto. Il ragazzo è ricoverato nell'ospedale di

Bologna in coma irreversibile. Nell'ordinanza emessa dal gip nei confronti della madre sono riportate intercettazioni. In una di

queste, Nicolò Passalacqua, il 22enne già arrestato, dice, "è come se mi avesse fatto il lavaggio del cervello la madre".

Il servizio di Gabriella d'Atri montato da Eugenia Spillitano