Gru crollata, iniziati i lavori di rimozione

A Bologna, sono iniziati i lavori di rimozione della gru che, mercoledì scorso è crollata su un edificio in via Marzabotto. Utilizzando un'altra gru, i tecnici hanno iniziato i lavori dal tetto dell'edificio che è stato danneggiato.

E' stato un caso davvero fortunato che in quel momento, non passasse nessuno in strada, perché poteva essere una strage.

L'intervento di rimozione richiede comunque tempo per evitare che possano verificarsi ulteriori danneggiamenti all'edificio. Su quanto è accaduto, la procura di Bologna ha aperto un fascicolo per disastro colposo