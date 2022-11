I genitori di Daniele scrivono alla Meloni: "Giustizia per nostro figlio"

Daniele si tolse la vita nel settembre del 2021, a soli 24 anni: aveva appena scoperto che Irene, la ragazza con cui chattava da un anno e di cui si era innamorato, in realtà non esisteva. A scrivergli, inventandosi anche i profili di un'amica e del fratello, era un 64enne di Forlimpopoli. Un caso di ‘catfishing’, la creazione di identità fittizie per stringere relazioni virtuali, ingannando l'altra persona, che si è concluso con l'epilogo più tragico.

I genitori gli hanno fatto causa, ma le accuse nei confronti dell'uomo sono state archiviate: è stato condannato solo per sostituzione di persona, pena convertita in una sanzione da 825 euro.

"La vita di mio figlio vale questo?", chiede il padre, Roberto, che in una lettera inviata alla premier Giorgia Meloni chiede pene più severe per chi commette questi reati. E poi commenta amareggiato: "Oggi l’uomo responsabile di tutto questo si trova a piede libero, si sveglia ogni mattina e se ne va per le vie del suo paese, come se nulla fosse accaduto. Non avrò più indietro Daniele, nel frattempo, colui che ritengo il responsabile di questo tragico evento è libero e i carabinieri hanno addirittura scoperto che ha continuato con questo gioco sporco".

Il servizio di Serena Biondini.