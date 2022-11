La tradizione tessile negli scatti di Ferdinando Scianna

I Musei di Palazzo dei Pio a Carpi ospitano una mostra che celebra la tessitura, così come si è sviluppata a Carpi e in tutto il territorio circostante, attraverso le fotografie di Ferdinando Scianna (Bagheria, 1943), uno dei più importanti e celebrati autori italiani contemporanei che, sul finire degli anni Ottanta, si è confrontato più o meno direttamente con il tema della tessitura in due lavori divenuti parte della storia della fotografia.

Nel servizio di Anna Maria Cremonini l'intervista alla curatrice della mostra Manuela Rossi