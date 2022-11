"L'assassino voleva il possesso totale di lei"

Sono passati tre mesi dal femminicidio di Alessandra Matteuzzi, uccisa per mano del suo ex Giovanni Padovani, 26enne calciatore marchigiano. Massacrata a calci pugni, martellate e persino con una panchina. Era la sera del 23 agosto sotto casa della donna, in via dell'Arcoveggio a Bologna. Al telefono con la vittima c'era la sorella Stefania, che ha ascoltato, impotente, il tragico momento dell'aggressione: un ricordo che fa ancora male.

Il servizio di David Marceddu, montato da Dario Collina, anche l'intervista alla legale della famiglia, Chiara Rinaldi.