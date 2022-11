Un teatro delle Celebrazioni gremito di un migliaio di giovani studenti e studentesse delle scuole medie, molti di origini straniere, per promuovere lo Ius soli "alla bolognese", con lo slogan "Bolognesi. Dal primo giorno". Per dire cioè, con le parole del sindaco Matteo Lepore, "che è bolognese chi nasce a Bologna ma anche chi arriva qui e frequenta un intero ciclo scolastico". Durante la mattinata si sono alternati sul palco diversi influencer che hanno portato la loro esperienza di stranieri o figli di immigrati in Italia. Come il giovane attore Shi Yang Shi, nato al nord della Cina e trasferitosi con la madre all'età di 11 anni, .

Nel servizio di Paolo Pini, montato da Giuseppe Di Marco, le interviste al sindaco di Bologna Matteo Lepore e all'influencer Aida Diouf Mbengue.