Negramaro "Unplugged European Tour 2022" live a Bologna

Dopo i rinvii dovuti alla pandemia, i Negramaro sul palco dell’EuropAuditorium con il loro Unplugged European Tour 2022. La band torna così nei teatri dopo oltre quindici anni di assenza, in un viaggio per l’Italia tra novembre e dicembre a stretto contatto con i fan. "Un ritorno alla vita", con il meglio del repertorio della band salentina arrangiato in versione acustica.

Il servizio montato da Giuseppe Di Marco