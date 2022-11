Ultime battute per il processo "Grimilde" che si concentra sul radicamento della 'ndrangheta a Brescello, nel reggiano - unico comune sciolto per mafia in regione. La parola all'accusa, in programma lunedì la requisitoria del pm Beatrice Ronchi per chiedere la condanna di 22 imputati andati a dibattimento.

Il servizio di Luca Ponzi