Saman, nominati i periti poi le prime operazioni di recupero

Sono stati nominati i periti per dare un'identità certa al corpo trovato nei giorni scorsi in un casolare a Novellara. Si ritiene sia quello di Saman Abbas - la 18enne pakistana scomparsa oltre un anno fa dopo essersi opposta a un matrimonio combinato dalla famiglia. Al via le operazioni di recupero.

I dettagli nel servizio di Luca Ponzi