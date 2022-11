Siccità, continua la sofferenza del Po

La situazione idrologica non è molto diversa dall'estate, con poche piogge e temperature alte. E così il fiume Po continua a essere in sofferenza a causa della siccità. Oggi (2 novembre) la portata alla foce, a Pontelagoscuro (Fe), è di 700 metri cubi al secondo, contro una media stagionale di 1.700, come ha spiegato il dirigente dell'Area tecnica dell'Autorità di bacino del Po Andrea Colombo al microfono di Luca Ponzi