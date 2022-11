Vittime della strada in aumento in regione

Da inizio anno 225 persone sono morte sulla strada in Emilia Romagna, sedici in più dell'anno scorso, e ci sono stati 1700 feriti. A rivelare i dati, “ancora provvisori”, è Mauro Sorbi, presidente dell'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale, in occasione della giornata mondiale delle vittime della strada.

Il servizio di Samuele Amadori.