Dall'Appennino modenese alla serie C

Fanano è un paese di meno di 3mila abitanti sull'Appennino modenese. La passione per l'hockey su ghiaccio c'è da qualche decennio, ma solo quest'anno la squadra locale, i Fanano Miners, si è affacciata a un campionato non amatoriale.

In serie C una squadra composta da giocatori - della domenica, si direbbe in altre discipline - affronta società con tradizioni antiche, forte di alcune pecularietà. Unica squadra che non ha sede nell'arco alpino - se si esclude Milano - unica del tutto dilettante, anche se il progetto di inserire qualche giocatore di categoria c'è.

Nel servizio di Samuele Amadori (montaggio Beppe di Marco) le interviste ai giocatori Alessandro Corsini e Dany Bahar.