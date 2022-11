Le mamme tornano al lavoro

Barbara, Valentina, Elena. Le loro storie come quelle di mille altre donne costrette a scegliere tra professione e famiglia. Oggi ripartono: primo giorno di lavoro in una ditta di Santarcangelo, dove si occuperanno di cablaggio e collaudo di quadri elettrici. Sono sei le mamme che hanno partecipato al progetto ideato dall'azienda e da una agenzia di lavoro.

23 giornate di formazione gratuita, con la garanzia di venire assunte a tempo indeterminato. Per le mamme, un'occasione di rimettersi in gioco per l'azienda, la possibilità di trovare lavoratrici motivate in un momento di grave carenza di personale.

Il servizio di Serena Biondini