Quattro novembre, festa dell'unità nazionale e delle forze armate

A Bologna, in piazza Maggiore, è piena di bandiere tricolori per la Festa del 4 novembre, la giornata in cui si celebrano le forze armate e l'unità nazionale.

Oggi, 104 anni fa, il generale Armando Diaz firmò l'armistizio con l'Impero austroungarico che pose fine alla Prima Guerra mondiale.

Il servizio di Marino Cancellari con le interviste a Guido Orsolini, comandante militare Esercito - Emilia Romagna, e a Rodolfo Santovito, comandante provinciale Carabinieri Bologna