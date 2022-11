Pioggia e vento, la regione sott'acqua

Il maltempo sta sferzando la costa emiliano-romagnola - dal Ferrarese al Riminese. Piogge intense e vento forte hanno portato a mareggiate, esondazioni, lungomari sommersi dall'acqua, strade e sottopassi allagati. Con il fenomeno della ingressione marina sempre più pressante.

Il Comitato Operativo Comunale (Coc) consiglia ai cittadini di non recarsi sulle strade litoranee se non per spostamenti casa-lavoro o situazioni di effettiva necessità. “Dalle 17 alla mezzanotte del 22 novembre - si legge nella nota diramata dal Comune - si prevede che possano esserci ulteriori fenomeni di ingressione marina, per effetto del moto ondoso e delle maree. Alcune strade del litorale potranno essere chiuse alla circolazione, consentendo il passaggio ai soli residenti”.

Trincee di sacchi di sabbia sono state già predisposte per contenere la marea, con il supporto della Polizia locale e dei volontari di Protezione civile. A Marina di Ravenna danneggiati stabilimenti balneari, attività commerciali e abitazioni al piano terra. A Lido Adriano allagati diversi locali. Problemi segnalati anche a Punta Marina e Lido di Savio. Nella zona a nord di Casalborsetti domani 23 novembre saranno valutati i danni sull’argine di protezione dal mare, nei pressi del poligono militare. Sono state inviate diverse motopompe e mezzi con sacchi di sabbia. La Polizia locale ha attivato ulteriori turni di reperibilità per la fascia notturna. Il sindaco di Ravenna Michele de Pascale è andato personalmente nelle zone dove si stanno registrando le maggiori criticità.

A Cesenatico la rottura delle difese costiere ha portato le acque marine a incunearsi oltre il lungomare. A Rimini, a causa del forte vento il livello del porto canale è salito oltre gli argini e l'acqua ha invaso le banchine fino a lambire il vicino Parco XV Aprile.



A Goro, nel ferrarese, danni al porto con la banchina invasa e acqua arrivata fino alle abitazioni. Secondo le rilevazioni di Arpae, a Porto Garibaldi la marea ha raggiunto un'altezza di un metro e mezzo, la più alta negli ultimi 30 anni.

In tutta la provincia di Ferrara segnalati cartelli e cantieri stradali divelti, cavi elettrici, allagamenti. A Codigoro i Carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo due anziani isolati dall'acqua alta, all'interno di un bilancione sulla riva del Po di Volano. A Mesola il maltempo è tra le cause di un incidente stradale: un tamponamento fra auto che ha coinvolto poi un altro mezzo, con due feriti lievi e uno grave, un 42enne del posto trasferito all'ospedale Maggiore di Bologna, in prognosi riservata.

Intanto sull'Appennino emiliano ha nevicato già a quota 800-900 metri.



"Stiamo provvedendo, dove possibile, con interventi di massima urgenza: i nostri servizi tecnici sono scesi subito in campo, affiancati dai volontari. Purtroppo, siamo di fronte a un'alta marea, come quella che ha colpito la costa ferrarese, mai raggiunta da quando esiste il sistema di misurazione, associata a onde particolarmente elevate. Come abbiamo sempre fatto in questi casi, la Regione è e sarà al fianco delle persone e delle comunità colpite". E' quanto sostengono, in una nota, il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e la vicepresidente con delega alla Protezione Civile, Irene Priolo.

Proprio la Protezione Civile regionale e Arpae hanno innalzato la criticità dell'allerta per oggi, 22 novembre: rossa sulla costa ferrarese e arancione su quella romagnola. Allerta arancione anche per vento forte sulla Romagna, sulle alture del Bolognese, Modenese, Reggiano e Parmense e sulla pianura ferrarese. Per la giornata di domani emessa un'allerta arancione per criticità costiera sui litorali della Romagna e del Ferrarese.



"Nella seconda parte della giornata odierna, 22 novembre - si legge nell'allerta - l'intensificazione del minimo depressionario presente sull'Adriatico determinerà un ulteriore aumento della ventilazione, dapprima di bora sul settore costiero settentrionale, successivamente su tutto il settore orientale e sui rilievi centro orientali, con venti da nord-ovest di burrasca forte pari a 75 - 88 Km/h". A seguito dei venti, viene evidenziato ancora, "il mare diverrà agitato al largo; il protrarsi della mareggiata in condizioni critiche del litorale eleva la criticità attesa sulla costa. Sono inoltre previste precipitazioni, localmente di moderata intensità, in progressiva attenuazione a partire da ovest, che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori delle zone di collina e pianura centro-orientali, con possibili localizzati superamenti della soglia 1".



Domani 23 novembre, invece, "si prevede la persistenza di condizioni di alta marea che possono generare fenomeni di ingressione marina ed erosione dei litorali in considerazione dello stato di criticità dei litorali già fortemente impattati dall'evento odierno".