Sicurezza sul lavoro, la mano tesa della tecnologia

Al via Ambiente Lavoro 2022 alla Fiera di Bologna: tre giornate dedicate alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

In Italia si contano ogni giorno tre vittime sul lavoro. C'è bisogno di più cultura della sicurezza. Ma in che modo si possono ridurre gli incidenti? Ambiente Lavoro 2022, fino al 24 novembre alla Fiera di Bologna, prova a dare qualche risposta. Con uno spazio dedicato ai progetti più innovativi di centri di ricerca, università e start up. Come i caschi hi tech che rilevano i livelli di stress o le tecnologie di realtà virtuale per la formazione.

Tra le iniziative speciali, anche il campo prove dedicato all'esercizio fisico per il benessere dei lavoratori e alla formazione sul primo soccorso.

Nel servizio di Giorgio Maria Leone (montaggio Emanuele Righi) le interviste a Matteo Massironi, Amministratore delegato Virtual Safety Lab, e a Mario Savini, Amministratore Opera Safety.