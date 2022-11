Energia, firmato il decreto per il rigassificatore

I lavori partiranno a inizio 2023 per concludersi al massimo, è la promessa, entro settembre 2024.

Oggi in Regione la firma che dà il via ai lavori per ospitare il rigassificatore di Ravenna, mezzo miliardo miliardo di euro di investimenti sul territorio, un altro mezzo per l'impianto vero e proprio a mare che dovrebbe contribuire a staccare l'Italia dalla dipendenza energetica dalla Russia.

L'altra opera gemella a Piombino. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini, nominato dal governo Draghi commissario unico per l'opera, ha firmato il via libera col numero uno della Snam, Stefano Venier, e col sindaco della città romagnola, Michele De Pascale.

Il progetto parte dopo 120 giorni di discussione sul come realizzarla, dopo avere sentito anche cittadini, società civile e le loro obiezioni, in particolare quelle sull'impatto ambientali e sulla sicurezza.

Ora il testimone passa alla Snam, l'azienda a controllo pubblico a cui il governo ha affidato l'opera. La nave di stoccaggio e rigassificazione BW Singapore entrerà in funzione nel terzo trimestre 2024 e sarà ormeggiata a 8 chilometri e mezzo dalla costa dove c'è già la piattaforma Petra. Una struttura nata per fare ormeggiare le petroliere che ora sarà riconvertita.

La nave ha una capacità di produrre fino a circa 5 miliardi di metri cubi di gas, un sesto della quantità oggi importata dalla Russia. Andrà costruito poi un metanodotto che arriverà alla terraferma e proseguirà sottoterra per 34 chilometri intorno alla città di Ravenna fino al nodo nazionale del gas. Poi da lì in tutta Italia.

Il servizio di David Marceddu, con le interviste al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e al sindaco di Ravenna, Michele De Pascale