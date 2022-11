Saman, ricerche nella pista da cross

Tra i terreni battuti dalla forze dell'ordine per trovare il corpo di Saman, la ragazza pachistana scomparsa a Novellara, c'è anche una pista di motocross, poco distante dall'abitazione della famiglia Abbas, nelle campagne di Novellara, nel Reggiano. Ma anche lì le ricerche non hanno dato risultati. Sono dettagli che emergono dalle carte depositate in vista del processo ai genitori, ai cugini alla zio di Saman. Per la procura hanno ucciso la giovane che si era opposta ad un matrimonio combinato.

Il servizio di Luca Ponzi