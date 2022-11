Iniziata la rimozione della salma di Saman

A Novellara continuano gli scavi per recuperare il corpo di Saman Abbas. Gli inquirenti cercheranno di ricostruire com'è stato eseguito l'omicidio. Secondo gli investigatori la buca profonda tre metri non è stata scavata la notte dell'omicidio. Tra sette giorni nuova udienza per il padre della giovane. Che ai giudici ha detto: “Saman è viva, l'hanno rapita i servizi sociali del territorio”. Una bugia per gli inquirenti.

Il servizio di Luca Ponzi