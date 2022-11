L'ultimo negozio chiude, il pane si prende in parrocchia

Il profumo di pane invade la canonica della chiesa di San Matteo Apostolo, nella frazione di Pilastri, nel Ferrarese. Da quando l'ultimo negozio di alimentari è stato chiuso, gli abitanti della frazione di Bondeno devono percorrere almeno sei chilometri per fare la spesa. Per prendere pagnotte, filoni e biscotti possono però andare in parrocchia.

Il servizio di Francesco Rossi con le interviste a don Roberto Sibani (parroco di San Matteo Apostolo di Pilastri), Michele Casari (fornaio) e Katia Ballerini (volontaria)