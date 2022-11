Tubo del teleriscaldamento rotto, l'effetto è un grande geyser

Spettacolare rottura di un tubo del teleriscaldamento a Ferrara, stamattina intorno alle 6 davanti alla stazione.

Una colonna di fumo altissima si è alzata in aria, come un potente “geyser”.



Tecnici Hera e Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area e ripristinare la rete del teleriscaldamento, che ha avuto qualche difficoltà creando disagi ai residente della zona.

Immagini e montaggio di Diego Gualandi.