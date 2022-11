Modena torna al successo

Torna alla vittoria il Modena Volley, che nella sesta giornata di superlega atterra Cisterna con un netto tre a zero. 25 a 15 il primo parziale, 25-18 il secondo, con gli ospiti che tentano il tutto per tutto nel terzo set, concluso con il risultato di 25 a 20. Punto di forza dei modenesi il turco Adis Lagumja, 26 punti e nessun errore. Ora i modenesi in classifica sono a quota 8 punti, domenica prossima giocheranno a Siena. Sabato Piacenza contro Perugia.

