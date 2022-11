Zone sott'acqua ai lidi ferrraresi, si inizia la conta dei danni

Dopo le piogge incessanti delle ultime ore e il maltempo che ha flagellato principalmente la costa emiliano romagnola, la situazione resta critica soprattutto sui lidi ferraresi. Qui le ondate della marea continuano a causare allagamenti in decine di abitazioni per la rottura di alcuni argini e visti i numerosi interventi ancora in corso è difficile iniziare a stimare i danni.

Nel servizio di Samuele Amadori le voci degli abitanti della zona e l'intervista all'assessore regionale alla protezione civile Irene Priolo.