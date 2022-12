1969 - L'intervista a Pasolini durante "Il processo alla tappa"

Maggio 1969. Dagli studi Rai di Roma va in onda “Il processo alla tappa”, la trasmissione di Sergio Zavoli. Tra gli ospiti della puntata c’è Pier Paolo Pasolini. A dialogare a distanza con l'intellettuale, in collegamento dal palco di Mirandola, c'è Vittorio Adorni all'epoca 31enne. Solo un anno prima aveva vinto il Campionato del Mondo. La partecipazione fissa di Adorni alla trasmissione fu una intuizione di Zavoli, già dal 1965, quando il campione parmigiano vinse il Giro. "L' Airone" non è solo un grande ciclista, ma anche un personaggio televisivo, con grandi doti comunicative.

Anni dopo ricorderà così questo scambio vivace con Pasolini