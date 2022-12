A suon di techno contro il decreto rave

Un rave party itinerante per dire no al cosiddetto decreto anti rave, da pochi giorni approvato in Senato a stretta maggioranza. Per le strade di Bologna, come in altre città italiane, in migliaia hanno sfilato ballando, probabilmente oltre tremila persone. Sound system sui furgoni e slogan contro quello che i manifestanti definiscono un decreto repressivo. Il nuovo articolo da inserire nel codice penale prevede infatti fino a sei anni di carcere per gli organizzatori di "raduni pericolosi", ma per i partecipanti non si tratta solo di fare festa e sballarsi: potrebbe essere applicato - spiegano - anche a scioperi e manifestazioni politiche.

Organizzato da centri sociali e gruppi antagonisti bolognesi, il corteo è partito verso le 16:30 dal parco di Villa Angeletti nel quartiere Navile, e ha rispettato il percorso regolarmente autorizzato, sfilando sorvegliato da decine di agenti di polizia in assetto da ordine pubblico, con la polizia municipale a gestire le chiusure stradali. Non si sono registrati disordini, ma i disagi al traffico e al trasporto pubblico sono stati pesanti nell'ultima domenica di shopping prima del Natale.

Il servizio di Giulia Bondi, montaggio di Matteo Corti.