Caso Alice Neri. Arresto convalidato, Gaaloul arriverà in Italia a fine anno

Nel pomeriggio in Francia l'udienza di convalida per il fermo del sospettato di omicidio per la morte di Alice Neri a Concordia sulla Secchia. Mohamed Gaaloul, 29enne tunisino che si trova nel carcere di Mulhouse, non si è opposto alla consegna alla giustizia del nostro paese. Dopo una prossima udienza il 22 dicembre, in 10 giorni dovrebbe arrivare il trasferimento. Per ora rimane rinchiuso agli arresti nella città transalpina.

Quella notte tra il 17 e 18 novembre Gaaloul è salito sulla macchina di Alice ed è stato l'ultimo con cui lei ha avuto contatti. Questa almeno la convinzione della Procura di Modena. A incastrarlo sarebbero le telecamere di sicurezza, sparse un po' in tutta Concordia.

Nel servizio di David Marceddu (montato da Marco Sermenghi) la voce di Matteo Marzoli, fratello di Alice Neri