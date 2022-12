Davide Rebellin, in Romagna la sua prima vittoria importante

Davide Rebellin, 51 anni, campione dalla carriera infinita, è morto sulle strade del Veneto mentre era in bicicletta, travolto da un camion, che poi ha proseguito la sua corsa. Una carriera lunga la sua e abbandonata solo da poco. Rebellin aveva nel palmares tante classiche del Nord (Amstel Gold Race, Freccia Vallone, Liegi-Baston-Liegi). Agli albori una tappa significativa in Emilia Romagna. Non aveva ancora 20 anni quando vinse il Trofeo Minardi, da Lido di Classe alle colline forlivesi.

