Donazione milionaria per la Johns Hopkins University di Bologna

Maxi donazione da parte di un filantropo scozzese alla sede bolognese della Johns Hopkins University. James Anderson e la moglie Morag hanno destinato 100 milioni dollari al polo europeo del prestigioso ateneo, nato nel '55 sotto le due torri. "Una donazione molto importante che ci aiuterà a espandere il nostro campus qui a Bologna" ci ha detto il direttore della Johns Hopkins, Mike Plummer. Il benefattore, Anderson, è uno degli 8.500 alumni, ovvero gli ex studenti che hanno frequentato almeno per un anno i corsi all'università americana in Emilia, a cui attualmente sono iscritti duecento giovani provenienti da quaranta Paesi.

Le parole di Mike Plummer - direttore della Johns Hopkins, ospite del nostro telegiornale e intervistato da Ivana Delvino.