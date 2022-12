L'energia delle sportive bolognesi accende la Salaborsa

Campionesse di ieri, di oggi e - forse - di domani: tutte assieme per una grande festa dello sport femminile bolognese.

Una energia collettiva che, a colpi di pedali, ha illuminato l'albero di Natale allestito, con materiali di recupero, nella piazza coperta della Biblioteca Salaborsa. Decine di atlete si sono alternate sulle biciclette collegate alle dinamo: l'unione fa la forza, anche in questo evento promosso dal Comune di Bologna, il primo in Italia ad avere approvato la “Carta dei valori dello sport femminile”.

Un'occasione anche per raccontare oltre 60 anni di traguardi raggiunti dalle atlete bolognesi, di nascita o di adozione.

Nel servizio di Roberta Castellano (montaggio di Emanuele Righi), le testimonianze di Marinella Vaccari, storica campionessa e allenatrice di lancio del martello, della pugile Chiara Gregoris e della ginnasta Greta Evangelisti.