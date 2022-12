Marzia Boselli e Andrea Valizia, entrambi di Castel San Giovanni, nel Piacentino, sono i fioristi che hanno realizzato gli addobbi e le composizioni per la Prima della Scala, per il palco reale e per il foyer del teatro milanese. Come tema: “Il giardino d'inverno”.

Nel servizio di Antonio Boschi l'intervista a Marzia Boselli