Gli auguri del cardinale ai poliziotti in servizio

Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, dopo aver celebrato la messa di mezzanotte nella Cattedrale di San Pietro a Bologna è uscito per salire sull’auto della Polizia e accanto al Commissario Perciballi, dal microfono della radio della Volante in servizio davanti la Cattedrale, ha rivolto gli auguri di un sereno Natale a tutti i poliziotti in servizio.