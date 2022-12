I viaggi di O' Rey a Riccione

Nel 1966 durante la luna di miele di Pelè e della moglie passano anche per Riccione, in Riviera romagnola. O' Rey tornera nella Perla Verde anche l'anno seguente per giocare una partita amichevole con il suo Santos. Avversario, il Venezia.

Il ricordo di quei giorni nel racconto di Edmo Vandi e Pico Zangheri, fotografo e giornalista che seguiremo il Re del calcio durante quei soggiorni. Il servizio di Samuele Amadori