Il discorso: "L'università è importante per l'avanzamento della conoscenza"

È evidente l'importanza del ruolo degli Atenei nel nostro Paese come in qualunque altro Paese. Vi è bisogno di quanto le Università rappresentano e consegnano alla società: la trasmissione della conoscenza, il continuo avanzamento della conoscenza, i continui orizzonti della conoscenza che vengono perseguiti e consegnati, la tramissione dello spirito critico che è garanzia della libertà di insegnamento, della libertà di pensiero e motore della ricerca. Tutto questo sottolinea quanto sia importante e prezioso nel nostro Paese, il ruolo della costellazione dei nostri Atenei. Per questo ringrazio sempre quanto fanno le nostre Università". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di inaugurazione dell'847° anno accademico dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Nel video il discorso integrale