In questa intervista del novembre 2019 Ercole Baldini - recentemente scomparso - ricorda i trionfi ciclistici della gioventù e il rapporto non sempre facile con il campione Fausto Coppi, che affiancò in diverse occasioni e di cui venne considerato l'erede. I due vinsero insieme anche un trofeo Baracchi nel 1957.

Il servizio è di Matteo Merli