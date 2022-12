Il Tour 2024 in Emilia-Romagna

Per la prima volta, il Tour de France di ciclismo partirà dall'Italia. La prima tappa dell'edizione 2024, infatti, sarà la Firenze-Rimini. La seconda frazione sarà dedicata a Marco Pantani e, dunque, la partenza è fissata nella sua Cesenatico per poi percorrere 200 chilometri in territorio emiliano-romagnolo. Infine, la terza tappa sarà la Piacenza Torino.

Il servizio di Nicola Zanarini (montaggio di Claudio Franceschini)