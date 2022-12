E'partita la stagione dello sci a Sestola, punto di riferimento per gli appassionati sull'Appennino modenese. La poca neve di questi mesi ha consentito di aprire una sola pista, ma sono comunque tante le persone che già in mattinata si sono date appuntamento per le discese.

Nel servizio di Paolo Pini l'intervista ad Andrea Magnani, direttore del Consorzio piste del Cimone.