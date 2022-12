Inaugurato il nuovo pronto soccorso di Pavullo, a servizio della montagna

Inaugurato il nuovo pronto soccorso all'ospedale di Pavullo, in provincia di Modena, a servizio di tutta la comunità del distretto sanitario della montagna.

Un investimento da 3 milioni e 200 mila euro della Regione, più 100 mila dall'Azienda Usl e donazioni private, per un totale di oltre 3 milioni e 350 mila euro. Intanto la giunta regionale è all'opera per colmare la carenza di personale medico in Emilia-Romagna.

Nel servizio di Roberta Castellano, montato da Stefano Buganè, gli interventi di Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute, e di Gabriele Romani, direttore del Distretto Sanitario e dell'ospedale di Pavullo.