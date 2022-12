La sua dottoressa: "Ha lottato con tanta dignità"

Francesca Bonifazi ricorda Sinisa Mihajlovic. Il suo paziente più famoso, probabilmente. La malattia che l'ha ucciso, tra le più violente che l'ematologa del Sant'orsola di Bologna abbia mai visto finora. "Ha sofferto molto, ma lo ha fatto con grande dignità", racconta tra la commozione la dottoressa, che l'ha seguito fin dalla scoperta del tumore. Era il 13 luglio del 2019. "Rispetto la mia malattia, ma so che la vincerò" aveva detto Sinisa alla stampa, coraggio e paura nello stesso sguardo. Pochi giorni dopo, il ricovero all'ematologia del policlinico bolognese per cominciare le cure, culminate nel trapianto di midollo, in ottobre.

L'intervista di Sara Scheggia, servizio montato da Fabio Giorgetti