L'arrivo dei giocatori del Bologna

I calciatori del Bologna sono arrivati alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica, a Roma, per i funerali di Sinisa Mihajlovic, l'ex calciatore morto per leucemia la scorsa settimana. I giocatori sono legatissimi al tecnico serbo con cui hanno condiviso, oltre al percorso sportivo, anche la tragedia della malattia. Molti di loro, tra cui Soriano e Arnautovic, ieri avevano fatto visita alla camera ardente.