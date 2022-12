L'autostrada d'acqua

Il livello del fiume Po è risalito grazie alle frequenti precipitazioni e così il fiume è tornato a essere navigabile per le grandi chiatte da trasporto, lunghe fino a 115 metri.

Incentivare questa sorta di autostrada d'acqua per le merci comporterebbe “un grande vantaggio per l'ambiente e per la sicurezza sulle strade”, dice il direttore dell'Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) Meuccio Berselli, intervistato a Boretto (Pr) da Luca Ponzi