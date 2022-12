Lepore: "Bonaccini e Schlein? Entrambe persone concrete"

Non si sbilancia Lepore sulle candidature per la successione alla segreteria del Partito democratico, ma ribadisce la sua idea per il futuro dei dem. Il sindaco di Bologna ha inaugurato stamattina 37 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica in zona san Donato. Un intervento di ristrutturazione da 7 milioni e mezzo di euro. Appartamenti in classe energetica A con riscaldamento a pavimento, isolamento termico e impianto solare, completamenti accessibili perchè assegnati a persone con disabilità.

Il servizio di Ivana Delvino montato da Alberto Carroli con interviste a Matteo Lepore - Sindaco di Bologna e Marco Bertuzzi presidente Acer