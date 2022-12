"Morta per asfissia", le prime verità dall'autopsia di Saman

Saman è morta per asfissia. Non ci sono dubbi su questo, nonostante l’autopsia sia iniziata solo ieri. Perché non ci sono altre lesioni sul cadavere. Nessun taglio al collo, nessuna goccia di sangue. Come sia avvenuto l’omicidio, in realtà, è presto per dirlo. Occorrono analisi più approfondite, ma non c’è spazio per altre ricostruzioni. D’altronde, lo aveva già raccontato ad un detenuto Ikram Ijaz, uno dei due cugini: “Noi la tenevamo ferma e zio Danish l’ha uccisa con una corda”.

Una risposta ufficiale arriverà con il deposito della perizia, nel prossimo febbraio, che conterrà anche l’esame del Dna . Ma già gli accertamenti di ieri hanno portato alla conferma dell’identità, gli abiti sono quelli che la diciottenne pakistana aveva indosso quando la mamma l’ha consegnata ai suoi assassini: i jeans strappati sul ginocchio, il giubbotto scuro. Aveva i suoi orecchini e la catenina alla caviglia sinistra, mostrata con orgoglio in un video registrato a Bologna. Bisognerà vedere se da un esame più approfondito dei vestiti emergeranno tracce di altre persone, non solo dei cinque indagati, ma di qualcuno che sinora non è stato identificato. Anche per questo al casolare di Novellara gli archeologi forensi stanno continuando a setacciare la terra dello scavo.

Il servizio di Luca Ponzi, montato da Diego Gualandi